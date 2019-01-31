Забайкальский сенатор предложил увеличить продажи бензина через биржу

Чита, , 08:58 — REGNUM Предложение сенатора от Забайкальского края Сергея Михайлова увеличить нормативный запас бензина и дизельного топлива на бирже для остановки необоснованного роста цен поддержано заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком. Подробности встречи в правительстве сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу сенатора.

По мнению Сергея Михайлова, повышение норматива обязательных продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже позволило бы исключить возможность вертикально интегрированным нефтяным компаниям варьировать объёмом для необоснованного повышения цен. На что Дмитрий Козак заверил, что принятие таких мер планируется.

«В этом году на период действия соглашения нефтяные компании обязаны поставлять прошлогодние помесячные объёмы на биржу и на внебиржевой сектор +3%. Эти обязательства выполняются», — считает чиновник.

По его словам, новый приказ по поводу рекомендуемых объёмов биржевой торговли будет подготовлен и введен в действие с 1 февраля. Увеличить удельный вес поставки топлива на биржу планируется до 15% для бензинов и до 7,5% — для дизеля.

Напомним, бензиновый ажиотаж в России начался летом 2018 года: в связи с ослаблением рубля и растущей ценой нефти экспорт оказался в приоритете, и цена моторного топлива на внутреннем топливном рынке моментально пошла в рост.

После временной стабилизации рост продолжился. Его спровоцировали увеличение топливных акцизов и НДС. В Забайкалье очередное подорожание моторного топлива произошло в январе 2019 года: на заправках Роснефти литр АИ-92 стал стоить 40,45 рубля, АИ-95 — 42,7 рубля, АИ-98 — 46,15 рубля. Но больше всего возросла стоимость дизельного топлива — с 44,75 до 47 рублей.

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