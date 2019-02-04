Москва, 4 февраля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы мог произойти из-за неисправности электрооборудования, сообщает 4 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Moscow.mchs.ru Пожарная машина. Ликвидация пожара на Никитском бульваре в Москве

«Рассматривается несколько версий пожара, наиболее приоритетная — неисправность в электрооборудовании», — сообщил собеседник издания.

В настоящее время на месте пожара работает судебно-медицинская лаборатория для установления точной причины возгорания.

Напомним, пожар произошел ночью 4 февраля в историческом здании по адресу Никитский бульвар, 12. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали. Спасти удалось 42 жильца дома. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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