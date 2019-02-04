Барнаул, 4 февраля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В Алтайском крае в суд направлено очередное дело о контрабанде наркотиков. На скамье подсудимых окажется гражданину одной из стран ближнего зарубежья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального линейного управления МВД России, мужчину обвинили в незаконном перемещении через госграницу России наркотических средств в значительном размере.

Тюрьма

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По данным следствия, наличие наркотиков в салоне внедорожника учуяла служебная собака в ходе пограничного контроля на автомобильном пункте пропуска в Алтайском крае. В машине были обнаружены тайники, в которых находились 17 спичечных коробков с марихуаной.

Установлено, что 31-летний мужчина приобрёл наркотики в своей стране и накануне новогодних праздников отправился в Россию в гости к родственникам. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона рублей. Дожидаться решения суда подозреваемый будет под стражей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё одного наркоторговца в Алтайском крае осудили летом 2018 года. 58-летний житель Барнаула был задержан с поличным при попытке сбыта синтетического наркотического средства. Запрещённые вещества злоумышленник прятал в металлической конструкции, которую использовал в качестве опоры для передвижения. Ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом. Суд приговорил наркоторговца к 11 годам трём месяцам тюрьмы.