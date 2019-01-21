Контрабанда наркотиков пресечена на границе в Алтайском крае

Барнаул, , 09:11 — REGNUM При осуществлении пограничного контроля на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» (Алтайский край) в салоне легкового автомобиля, которым управлял гражданин Казахстана, обнаружились 17 спичечных коробков с веществом, которое, как позднее установила экспертиза, является марихуаной. Запрещённое вещество пытались провезти на территорию России. Об инциденте, произошедшем в конце декабря 2018 года, сообщает сегодня, 21 января, пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

Наркотики под водительским и пассажирским сиденьями обнаружила служебная собака. По данному факту Алтайской таможней возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК России («Контрабанда наркотических средств в значительном размере»).

«Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю борется с незаконным оборотом наркотических средств не только на государственной границе, но и на территории приграничных районов Алтайского края совместно с правоохранительными органами», — пояснили пограничники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время суд рассматривает уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России в отношении пассажира поезда, у которого в конце октября 2018 года на станции Славгород было изъято наркотическое средство гашиш.

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