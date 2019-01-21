Понедельник, 21 Января 2019 года
09:12:45 МСК

Контрабанда наркотиков пресечена на границе в Алтайском крае

Происшествия

Из Казахстана в Россию пытались провезти 17 спичечных коробков с марихуаной

2
Контрабанда наркотиков пресечена на границе в Алтайском крае
Иллюстрация: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю
Марихуана в спичечных коробках

Барнаул, 21 января 2019, 09:11 — REGNUM  При осуществлении пограничного контроля на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» (Алтайский край) в салоне легкового автомобиля, которым управлял гражданин Казахстана, обнаружились 17 спичечных коробков с веществом, которое, как позднее установила экспертиза, является марихуаной. Запрещённое вещество пытались провезти на территорию России. Об инциденте, произошедшем в конце декабря 2018 года, сообщает сегодня, 21 января, пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

Наркотики под водительским и пассажирским сиденьями обнаружила служебная собака. По данному факту Алтайской таможней возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК России («Контрабанда наркотических средств в значительном размере»).

«Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю борется с незаконным оборотом наркотических средств не только на государственной границе, но и на территории приграничных районов Алтайского края совместно с правоохранительными органами», — пояснили пограничники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время суд рассматривает уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России в отношении пассажира поезда, у которого в конце октября 2018 года на станции Славгород было изъято наркотическое средство гашиш.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбытчик гашиша получил 10 лет тюрьмы в Алтайском крае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить