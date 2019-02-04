Вашингтон, 4 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX провела первые испытания двигателя Raptor для межпланетного корабля Starship, об этом глава компании Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

SpaceX Космический корабль

https://twitter.com/elonmusk/status/1092270756715737088

«Первый прожиг двигателя Raptor для корабля Starship! — написал Маск. — Горжусь великолепной работой команды SpaceX».

Напомним, ранее в сети появились фотографии с ракетой Starship, частично собранной на испытательном полигоне в штате Техас недалеко от города Браунсвилл. SpaceX планирует использовать транспортный космический корабль Starship с ракетой-носителем Falcon Heavy для первой пилотируемой экспедиции на Марс.

Читайте также: Маск намерен полететь на Марс в числе первых — «с 70% вероятностью»