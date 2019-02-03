Киев, 3 февраля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины для регистрации кандидатом в президенты подал действующий глава государства Пётр Порошенко. Об этом сообщил в воскресенье, 3 февраля, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Порошенко подал документы в ЦИК», — написал Цеголко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий глава Украины Петр Порошенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах — 2019 в стране, которые пройдут 31 марта.

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