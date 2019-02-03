Хуахин, Таиланд, 3 февраля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Румынские теннисистки Ирина-Камелия Бегу и Моника Никулеску стали победительницами в парном разряде на турнире WTA в Хуахине (Таиланд), одержав победу в финальной игре над дуэтом российской теннисистки Анна Блинкова с китайской спортсменкой Ван Яфань, сообщает 3 февраля Сhampionat.com.

marijana1 Теннис

Румынки победили в двух сетах со счетом 6:2, 6:1 (10:12).

Соперницы провели на корте 1 час 28 минут. За это время румынские теннисистки трижды ошиблись при подаче, четырежды подали навылет и допустили три двойные ошибки. Их оппонентки ни разу не подали навылет, два раза ошиблись при подаче и смогли реализовать 3 брейк-пойнта из 8 возможных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, победительницей турнира WTA в Хуахине в одиночном разряде стала 18-летняя представительница Украины Даяна Ястремская.