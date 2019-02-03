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Теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Хуахине

Спорт

18-летняя украинка победила в трех сетах со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3)

Хуа Хин, Таиланд, 3 февраля 2019, 17:00 — REGNUM  Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходившем в Хуахине (Таиланд), обыграв в финальной схватке австралийку Айлу Томлянович, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

18-летняя украинка победила в трех сетах со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3), проигрывая по ходу решающего сета со счетом 2:5.

Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут. За это время победительница четырежды подала навылет, смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 16 возможных и допустила 13 двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет, реализовала 7 брейк-пойнтов и шесть раз ошиблась при подаче.

Отметим, это вторая победа юной украинской спортсменки на турнирах WTA, в прошлом году она стала победительницей турнира в Гонконге.

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