Пекин, 3 февраля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Китай и США являются мировыми лидерами в области технологий искусственного интеллекта, заявил генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри. Об этом сообщает China Daily.

geralt Искусственный интеллект

Эксперты ВОИС, выполняющей функции специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам интеллектуальной собственности, представили доклад о тенденциях патентования инноваций в сфере искусственного интеллекта.

Согласно докладу, с момента появления первых разработок в области искусственного интеллекта в 1950-х годах до сегодняшних дней было опубликовано более 1,6 млн научных работ по этой теме. Также было зарегистрировано более 340 тысяч патентных заявок.

Среди 30 организаций, зарегистрировавших наибольшее число патентов в этой области, 26 являются коммерческими компаниями, 4 — университетами и научно-исследовательскими институтами. Среди коммерческих организаций лидером по количеству патентов является американская компания IBM (8290 патентов), на втором месте находится ещё одна организация из США — Microsoft (5930). Замыкают пятёрку японские компании Toshiba и NEC, и южнокорейская Samsung.

Среди четырёх академических организаций, попавших в число 30 лидеров, три находятся в Китае.

«Очевидно, что США и Китай взяли на себя ведущую роль. Они находятся впереди в этой области с точки зрения количества заявок и научных публикаций», — отметил Фрэнсис Гарри.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опрос руководителей компаний, принявших участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019 года, показал, что китайские предприниматели внедряют технологии искусственного интеллекта активнее, чем коллеги из США.