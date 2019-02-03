Хабаровск, 3 февраля, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Бурейская гидроэлектростанция вышла на штатный режим работы после того, как военные специалисты пробили протоку в завале скальных пород на реке Бурея. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Строящаяся Бурейская ГЭС. Вид с гребня плотины. 2006

Генеральный директор ГЭС Александр Гаркин уточнил, что теперь военным предстоит углубить и расширить протоку. За счет этого ГЭС выйдет на зимний режим генерирования электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на реке Бурея произошло обрушение горных пород, перекрывшее русло реки. Это грозило наводнением ближайшим населенным пунктам в весенний период.

1 февраля военные путем подрыва более 10 тонн взрывчатки соединили протокой два «бассейна», образованных ранее. Подрывы производятся в рамках операции по ликвидации последствий оползня на реке.

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