Взрывные работы на реке Бурея планируется завершить к 20 февраля

Хабаровск, , 14:38 — REGNUM В заторе, который образовался после схода мощного оползня и перекрыл русло реки Бурея в Хабаровском крае, планируется проделать проран для пропуска воды длиной 150 метров, шириной 80 метров и глубиной 20 метров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 22 января, пока в ходе взрывных работ удалось пробить его на 3,5 метра в глубину.

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На Бурейском водохранилище взорвали 10 тонн тротила

«В целом на это может потребоваться несколько недель, будет произведена серия взрывов. Вся операция может закончиться в 20-х числах февраля», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря рядом с рекой Бурея в 73 км от села Чекунда сошёл оползень. 34 млн кубометров горной породы перекрыли русло реки. Это угрожает затоплением сразу двум населённым пунктам. Это село Чекунда с населением более 100 человек. Критической отметкой для затопления населённого пункта считается уровень воды в 258 метров по Балтийской системе. Он уже составляет почти 254 метра. Ухудшение обстановки ожидается в апреле с наступлением весеннего половодья.

В настоящее время на месте оползня в Верхнебуреинском районе ведутся взрывные работы. Операцию проводят инженерные войска Минобороны РФ. Всего задействовано 190 человек личного состава.

В связи с оползнем на реке Бурея с 21 января в Хабаровском крае введён режим ЧС.

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