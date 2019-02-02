Мадрид, 2 февраля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Верховный суд Испании отказался освободить перед началом слушания девятерых каталонских политиков, обвиняемых в проведении референдума о независимости региона 1 октября 2017 года, сообщает испанское издание El Mundo. Сейчас они подвергнуты предварительному заключению.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Каталония

Семь судей, которые на следующей неделе намерены приступить к разбирательству дела, не согласны с тем, что ситуация лишения свободы в ходе процесса ущемляет достоинство подсудимых (как они жаловались) или не дает им в полной мере воспользоваться правом на защиту. Кроме того, судьи сочли, что к процессу над каталонскими сепаратистами нельзя применить недавнее решение Страсбургского суда. Последний согласился с курдским политиком Селахаттином Демирташем, что его предварительное заключение было излишней и недостаточно мотивированной мерой.

В своем очередном отказе распорядиться о временном освобождении каталонцев суд подчеркнул, что, по его мнению, риск как побега, так и возврата к прежней «преступной деятельности» остается высоким.

«Эти риски являются определенными и конкретными, они превращают сохранение личного статуса каждого из обвиняемых во взвешенное и свободное от всякого произвола решение», — отметили судьи.

Кроме того, они подчеркнули, что существование за пределами Испании властных структур, организованных обвиняемыми и работающих в их интересах, является широко известным фактом.

«По сути, некоторые представители органов власти, действующие члены правительства и парламента Каталонии — как объявили во всеуслышание средства массовой информации — производили перемещения, чтобы встретиться с лицами из таких структур, некоторые из которых тоже проходят по этому делу и заочно обвиняются в мятеже», — указано в резолюции.

Такое положение дел, по мнению судей, «очевидно увеличивает риск побега», поскольку оно свидетельствует о наличии за рубежом определенной инфраструктуры, к созданию которой причастны обвиняемые, успевшие бежать от правосудия (самый известный из них — бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон).

Вчера, 1 февраля, Верховный суд заявил, что разбирательство по делу каталонских сепаратистов начнется 12 февраля. Он также раскрыл некоторые подробности слушания. Так, стало известно, что в качестве свидетелей будут привлечены бывший глава правительства Испании Мариано Рахой, бывший заместитель премьер-министра Сорайя Саенс де Сантамария и бывший министр финансов Кристобаль Монторо. В то же время судьи отказались от свидетельских показаний короля Испании Филиппа VI, поскольку прибегать к ним четко запрещает Закон об уголовном судопроизводстве.