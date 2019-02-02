Названа дата начала суда над лидерами каталонских сепаратистов

Мадрид, , 10:01 — REGNUM Суд над лидерами движения за независимость Каталонии начнется 12 февраля, передает канал TeleSur.

Как сообщил председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес, суд продлится примерно три месяца — оглашения приговоров стоит ожидать к началу мая. 1 февраля арестованных, содержащихся под стражей в Каталонии, начали переводить в тюрьмы Мадрида.

Перед судом предстанут 12 каталонских политиков и общественных деятелей, в том числе Ориоль Жункерас, Рауль Ромева, Жорди Туруль, Жозеп Руль, Жорди Санчес, Жорди Куишар и Карме Форкадель. Прокуратура требует для них от 7 до 25 лет лишения свободы за мятеж и растрату государственных средств. Адвокаты надеются, что сроки наказания не превысят 12 лет. Арестованным вменяется в вину незаконное проведение референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года.

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал Европейскую комиссию защитить каталонских политиков, привлекая европейские институты. Он сослался на их права и свободы, а также на принципы демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, главный подозреваемый в мятеже, бывший председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон проживает в Бельгии. На родине ему грозит до 30 лет лишения свободы.

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