Вашингтон, 2 февраля, 2019, 05:57 — ИА Регнум. На участие американских ученых в российских и китайских программах наложен запрет властями Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal.

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О таком решении сообщил заместитель американского министра энергетики Дэн Бруллетт. Запрет также распространяется на участие в программах Северной Кореи и Ирана — чтобы защитить национальные интересы Штатов «в области безопасности и науки».

Речь идет о запрете, накладываемом на разработки в области энергетики и касающемся как ученых, так и сотрудников американского минэнерго. Они не смогут посещать профильные мероприятия в «опальных» странах.

Напомним, Китай и Россия объявлены Вашингтоном потенциальными врагами, у Северной Кореи также «плохая репутация», а Иран американские власти и вовсе называют «спонсором терроризма».

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