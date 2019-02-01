Санкт-Петербург, 1 февраля, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга не увидели правовых оснований для привлечения дополнительных работников на уборку снега и других последствий обильных осадков. Об этом говорится в ответе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на обращение депутата Заксобрания Бориса Вишневского («Яблоко»). Текст документа парламентарий разместил в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Малой Конюшенной, январь 2019 г

Депутат предлагал главе города дополнительно привлечь на уборку города 5,3 тыс. человек, а средства на оплату их труда выделить из Резервного фонда правительства Петербурга.

Однако в Смольном заявили, что «правовые основания для заключения дополнительных государственных контрактов Санкт-Петербурга на ручную уборку отсутствуют, так как требования по обеспечению ручной уборки учтены в уже заключенных государственных контрактах Санкт-Петербурга».

Заключение дополнительного соглашения не представляется возможным, считают городские власти, ссылаясь на требования федерального законодательства.

«Таким образом, выделенные средства из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга для оплаты работ по ручной уборке будут не освоены», — объясняют в Смольном.

Городские власти сообщили, что этой зимой улицы и дворы Петербурга убирают 9,5 тыс. дворников и 1,8 тыс. единиц уборочной техники. С 2014 года городом за счет средств бюджета было приобретено всего 12 единиц техники для работы в зимний период.

Петербургу необходимо закупить еще как минимум 1,2 тыс. единиц уборочной техники, для обслуживания которой потребуется нанять на работу 2,5 тыс. водителей-механизаторов, с учетом двухсменного графика.

При весенней корректировке бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга будет подана заявка на увеличение средств для приобретения необходимой техники по содержанию дорог и коммунального хозяйства, пообещали власти.

В свою очередь, Борис Вишневский остался недоволен ответом Александра Беглова.

«В ситуации, когда состояние тротуаров в центре Петербурга и не только близко к катастрофическому, Смольному следует использовать все возможности, чтобы нанять дополнительных рабочих для уборки снега и льда, а не искать причины, чтобы их не привлекать. Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины», — приводит комментарий депутата пресс-служба петербургского «Яблока».

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