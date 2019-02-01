Москва, 1 февраля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Цены на нефть 1 февраля практически не изменились в Азии на фоне сообщений о том, что США и Китай добились прогресса в торговых переговорах. Но тем не менее можно наблюдать более слабый, чем ожидалось, рост экономики в Китае, и это усиливает опасения в отношении данной страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

ArtseBie Нефть

«После завершения торговых переговоров между официальными лицами США и Китая в четверг президент США заявил, что обе страны добились «существенного прогресса» в ходе переговоров и что он «скоро» встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, чтобы попытаться решить вопрос до 1 марта. С другой стороны, производственная активность в Китае сократилась в наибольшей степени почти за три года в январе, это было связано с низкими ценами на нефть», — пояснил эксперт.

Цены на нефть получили некоторую поддержку на этой неделе после санкций администрации Трампа против государственной нефтяной компании PDVSA в Каракасе, которая эффективно останавливает поток венесуэльской нефти тяжелой сернистой марки, которая имеет решающее значение для производства дизельного топлива и других транспортных топлив, в США. Еженедельные данные по нефти в США, которые показали, что экспорт саудовской нефти в США снизился на 1,1 млн баррелей, можно рассматривать как попутный ветер.

«Как видно, глобальные факторы указывают на то, что цены на нефть будут стабильными, поскольку быстро проблемы с Венесуэлой не решаться. Тем не менее Саудовская Аравия и Россия, а также остальные участники ОПЕК будут придерживаться политики стабилизации глобальных нефтяных цен. В этой связи на протяжении февраля можно будет наблюдать общую стабильную картину нефтяного рынка. А также вероятность роста цен до $63,40 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти диапазон составит от $55,00 за баррель», — дал прогноз на февраль Гасанов.

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