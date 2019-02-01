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В январе нефть «показала себя» достойно

Экономика

… но цены чёрное золото сохраняют легкий нисходящий уклон

В январе нефть «показала себя» достойно
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 1 февраля 2019, 09:25 — REGNUM  В январе рынок нефти показал себя более чем достойно. Цены прилично выросли, несмотря на нескончаемые страхи по поводу замедления мировой экономики и Китая в частности, нового витка сланцевой революции, торговой напряженности в мире и т.д. В качестве противовеса негативу выступили меры ОПЕК+, санкции Трампа против Ирана, а теперь и Венесуэлы, и отсутствие спешки с повышением ставок ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«31 января нефть марки Brent в очередной раз натолкнулась на сопротивление в районе отметки $62, закрыться над которой котировкам не удается с 22 января. В итоге баррель закрылся на отрицательной территории и сохраняет легкий нисходящий уклон на торгах 1 февраля», — считает эксперт.

Начиная с 10 января, рост цен застопорился. С тех пор котировки обосновались в скромном диапазоне, в пределах которого предпринимают тщетные попытки роста. Рынку не хватает импульса несмотря на недавнее сокращение запасов в Штатах. Причина в том, что игроки сейчас сосредоточены на перспективах спроса, которые напрямую зависят от самочувствия мировой экономики и прежде всего КНР.

«К слову, опубликованные сегодня, 1 февраля, данные показали, что китайский производственный PMI Caixin снизился в январе с 49,7 до 48,3 против прогноза на уровне 49,6, достигнув минимального почти за три года уровня. В краткосрочной перспективе этот фактор продолжит сдерживать покупателей, однако позитивные новости с торгового фронта способны вернуть цены к росту, пусть и скромному.

Сообщается, что китайская сторона оценивает прошедшие переговоры с США предметными и довольно плодотворными, тогда как Вашингтон заявил о скором возобновлении переговоров, после 5 февраля», — пояснил Мащенко.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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