Москва, 9 октября, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что мэрия Москвы не знает, какой сценарий ей надо выбрать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал призывы мэра столицы РФ «продержаться еще несколько месяцев».

«Я думаю, что мэрия Москвы сейчас мечется между несколькими сценариями и не может выбрать, — сказал социолог. — И в общем не очень понимает самое главное — нужны ли вообще какие-то запретительные и ограничительные меры для борьбы с пандемией? Или нужно просто сделать то, что нужно было делать с самого начала — навести порядок в медицине? Однако похоже, что этот рациональный сценарий будет в очередной раз отвергнут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин сказал, что люди устали бояться и соблюдать требования врачей.