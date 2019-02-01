Симферополь, 1 февраля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Пять очагов пожара наблюдаются на горящих в Черном море танкерах «Маэстро» и «Канди». Об этом сообщает 1 февраля источник в экстренных службах Южного федерального округа.

Mil.ru Пожарные на тушении корабля

Уточняется, что на палубе «Канди» наблюдается один очаг, на палубе «Маэстро» — четыре очага пожара. Оба судна горят с 21 января.

Спасатели продолжают орошать танкеры водой с буксиров, сообщил источник ТАСС. В грузовых отсеках горит сжиженный газ, до его выгорания потушить пожары невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росморречфлоте сообщили, отбуксировать аварийные танкеры в порт можно будет только после прекращения пожаров на них, то есть полного выгорания топлива.

Напомним, экипаж обоих судов состоял из 32 человек, спастись удалось только 12 морякам. По версии следствия, Пожар на танкерах начался из-за нарушения правил безопасности при перекачке топлива.

Читайте также: Названа основная версия пожара на танкерах в Черном море