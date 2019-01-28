Названа основная версия пожара на танкерах в Черном море

Симферополь, , 02:52 — REGNUM Пожар на танкерах «Канди» и «Маэстро» в Черном море произошел из-за нарушения правил безопасности при перегрузке топлива. Об этом сообщил старший следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СКР Вазген Киносьян в эфире «Рен-ТВ».

"Основная причина, по версии следствия, нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов», — сказал Киносьян.

До катастрофы на борт «Канди» в порту Темрюк было погружено около 2,5 тыс. тонн сжиженного газа. Танкер покинул российскую зону ответственности, после чего встретился в море с судном «Маэстро». Танкеры пришвартовались в открытом море и приступили к перекачке газа.

Танкер «Маэстро» успел принять около 900 тонн топлива, когда начался пожар, уточняет телеканал. Оба судна шли под флагом Танзании.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на танкерах, находившихся близ Керченского пролива, произошел 21 января. На судах находились в общей сложности 32 человека — граждане Индии и Турции. Спастись удалось только 12 членам экипажа.

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