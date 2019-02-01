Токио, 1 февраля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Руководство Японии планирует «усердно» работать с представителями Российской Федерацией над поисками оптимального решения по мирному договору. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе дебатов в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Мы (власти Японии) будем усердно продвигать совместную работу», — сказал политик.

Абэ также добавил, что Япония намерена еще больше углублять доверительные и дружеские отношения с народом России.

Напомним, 28 января японский премьер-министр Синдзо Абэ на открытии сессии парламента заявил, что Россия и Япония разрешат территориальный спор и заключат мирный договор, базируясь на положениях советско-японской (Московской) декларации 1956 г.

Как передавало ИА REGNUM, объектом настойчивых территориальных претензий Японии являются четыре острова Курильской гряды и исключительная экономическая зона вокруг них. Кремль не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности их РФ не обсуждается.

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