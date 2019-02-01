Москва, 1 февраля, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Вряд ли кто-то сомневается, что в контактах с группами, призывающими к отделению от России входящих в нее регионов, заинтересованы украинские спецслужбы, но конкретно заявления и интерес к подобным темам со стороны главы комитета Верховной рады Украины Анны Гопко может быть и ее личной инициативой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя намерение украинских чиновников расколоть Россию изнутри.

Россия

Глава комитета Верховного рады Украины по иностранным делам Анна Гопко уже проявляла внимание к теме «защиты прав коренных народов России». Так, в декабре 2018 года в Киеве проходил круглый стол на данную тему под патронажем этого депутата. Одна из причин интереса Анны Гопко к этому вопросу лежит на поверхности — в предвыборный год ей в любом случае выгодно ассоциироваться с темой, удобной для ведения информационной войны против России на различных международных площадках. Возможно, это не дает особых электоральных преимуществ, однако дополнительно повышает ценность политика, который продвигает такие темы, как ньюсмейкера. То есть в итоге делает его более ценным для потенциальных политических партнеров. В год завершения полномочий нынешней Верховной рады такой дополнительный медийный капитал Анне Гопко в любом случае не помешает, — считает Нейжмаков.

Возможно, у интереса Анны Гопко к данной теме есть и дополнительная мотивация. Как известно, Киев стремится развивать партнерство с руководством прибалтийских государств. Вспомним хотя бы заранее анонсированный визит в страну глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии (а также их польского коллеги), состоявшийся в январе 2019 года. Говоря о «правах коренных народов России», глава комитета Верховной рады упоминала и регионы с финно-угорским населением. Возможно, таким образом Анна Гопко, среди прочего, хотела найти общую тему для контактов с политиками из Эстонии.

В целом, конечно, вряд ли кто-то сомневается, что в контактах с группами, призывающими к отделению от России входящих в нее регионов, заинтересованы украинские спецслужбы. Но конкретно заявления и интерес к подобным темам со стороны Анны Гопко может быть и ее личной инициативой. Обратим внимание, что в состоявшемся в декабре 2018 года уже упомянутом круглом столе по теме, по словам самой же Анны Гопко, приняли участие лишь 60 человек, причем значительная часть из них — именно украинские депутаты, активисты и эксперты. Если бы усилия, предпринимаемые главой комитета Верховной рады по иностранным делам, поддерживались на уровне украинского руководства всерьез, мероприятие по такой теме проходило бы с гораздо большим размахом», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко сделала заявление о намерениях способствовать расколу России посредством поддержки сепаратизма в отдельных регионах, и прежде всего — в национальных республиках. В их числе — Башкирия, Татария, Тува, Карелия, Марий Эл, Чувашия, регионы Кубани и Северного Кавказа.

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Помимо этого, 28 января 2019 года на коллегии МВД по Татарии замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что с территории Пакистана на границу Таджикистана перебрасывают боевиков, к тому же и в России идёт приток мигрантов.

Зубов добавил, что готовится «новый очаг напряжения», и сослался на некие сведения МВД о возможных военных конфликтах в регионах России:

«В материалах прописано в качестве одного из регионов будущего гражданского военного конфликта — это Поволжье. На этом фоне сохраняющаяся угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться и через иные призмы».

30 января официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала сведения, озвученные Игорем Зубовым на коллегии, отражением его субъективного прогноза «возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона» и добавила, что «данные высказывания не являются официальной позицией МВД России».