В Госдуме назвали Украину посредником Запада в расколе РФ

Москва, , 13:22 — REGNUM Намерения украинских депутатов выражать солидарность и поддержку коренным народам РФ могут привести к дестабилизации ситуации в национальных регионах РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что комитет последние три месяца работает над новым внешнеполитическим направлением — выражением солидарности коренным народам РФ. В частности, отметила она, депутаты будут призывать Европу обратить внимание на «нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которых Россия пытается ассимилировать». По ее словам, речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, а также Кубани и республиках Северного Кавказа.

«Прежде всего, надо отметить, что не украинцам бы печься о правах коренных народов и их языках. То угнетение, а по сути — геноцид, который объявлен против русского народа и против русского языка на Украине, беспрецедентен, поэтому Украина не очень хорошо выглядит, когда лезет в чужие дела по поводу языков», — отметил Емельянов.

При этом, он уверен, что заявления Гопко не имеют ничего общего с целями Украины по поддержке малочисленных и коренных народов РФ, а лишь транслируют цели Запада.

«Совершенно очевидно, что сегодня Украина — марионетка в руках Запада и это проявление западной политики по расколу РФ. Собственно, с Россией они хотят сделать то же, что сделали с Советским союзом. Сейчас, конечно, пойдет и финансовая, и информационная поддержка в наши регионы. Поэтому нам надо не стесняться, а надо бороться и противодействовать этому, в том числе ужесточая законодательство с точки зрения финансовых переводов, поддержки различных общественных объединений с западной стороны», — подчеркнул Емельянов.

По его словам, РФ надо перестать строить иллюзии и делать вид, что мы живем в дружеских отношениях со странами Европы и США, а предпринимать конкретные меры по защите своей страны.

«Надо понимать, что мы вступили в период по сути дела холодной войны с Западом и нужно менять и методы в том числе внутренней политики. Нельзя жить так, как будто мы по-прежнему находимся в дружеских отношениях, надо предпринимать соответствующие меры для обороны», — заявил Емельянов.