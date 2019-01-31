Москва, 31 января, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного отношению жителей Курильских островов к претензиям Японии на Курильские острова.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Абсолютное большинство (99%) жителей Курильских островов знают о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды, тогда как среди всего населения России эта доля составляет 79%.

В вопросе передачи южных островов Японии жители Курил выступают солидарно: 93% респондентов считают такое требование неприемлемым (среди россиян эта доля ниже — 77%).

Кроме того, 86% опрошенных утверждают, что обсуждать с Японией вопрос о том, кому должны принадлежать южные острова Курильской гряды, незачем, так как он давно решен.

По мнению большинства (89%) жителей Курил, российские власти не должны передавать Японии ни один из спорных островов Курильской гряды.

Временно исполняющий обязанности главы Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что мнение жителей Сахалина о судьбе Курил однозначно: эти земли принадлежат России, а тема передачи островов официальному Токио всерьез обсуждается только в Японии.

«Судьба островов Курильской гряды для жителей Сахалина решена однозначно: это наша, российская земля. За морем, в Японии, об этом могут говорить сколько угодно. Мы знаем, что такая повестка существует, но она предназначена для японской аудитории, не для тех людей, которые живут на Сахалине и Курилах. В нашей области абсолютное большинство не считает, что этот вопрос реально стоит на повестке дня», — цитирует ТАСС слова Валерия Лимаренко.

Он добавил, что для региона актуальна совсем другая повестка для обсуждения с соседями.

«С нашими соседями японцами нам есть о чем говорить по поводу сотрудничества на взаимовыгодных условиях. И это и есть главная повестка для российско-японских отношений», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

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