Брюссель, 31 января, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Европейский парламент признал главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой государства. Об этом пишет газета El País.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Днем 31 января председатель Европейского парламента Антонио Таяни огласил результаты голосования:

«Европейский парламент признает Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы».

Последним аргументом в пользу признания Гуайдо послужило задержание нескольких иностранных журналистов в Каракасе. Венесуэла пояснила, что речь идет о людях, пытавшихся проникнуть на территорию президентского дворца в Каракасе без разрешения и журналистской аккредитации.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз выдвигал ультиматум правительству Николаса Мадуро: если в течение 8 дней в стране не будут объявлены досрочные выборы, Брюссель признает Гуайдо президентом Венесуэлы вместо Мадуро.

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