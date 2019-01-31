Глава МИД Венесуэлы предостерег иностранных журналистов от лишних проблем

Каракас, , 12:22 — REGNUM После инцидента с иностранными журналистами у президентского дворца в Каракасе министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса предупредил иностранных корреспондентов о необходимости соблюдать правила. Обращение к средствам массовой информации он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Некоторые иностранные журналисты проникли в страну незаконно, не заполнив предварительно заявлений на разрешение работы в наших консульствах. Некоторых пытались попасть в президентский дворец без аккредитации», — написал министр.

«Как и в любой другой стране мира, журналисты не могут сами выдавать себе аккредитацию. Международные средства массовой информации и агентства знают, что во избежание ненужных неудобств они должны пройти через необходимые процедуры в консульствах, прежде чем отправляться в страну», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 января на территории президентского дворца Мирафлорес были задержаны два гражданина Чили и два венесуэльца, представившихся журналистами. Президент Чили потребовал освободить своих соотечественников.

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