Москва, 31 января, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Сегодня, 31 января, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Главной темой разговора стал график предстоящих личных контактов глав двух стран. Также Путин и Лукашенко обсудили ряд вопросов развития двустороннего сотрудничества.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний телефонный разговор президентов России и Белоруссии состоялся в середине ноября 2018 года. Обсуждалось взаимодействия на евразийском пространстве.

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