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Половина граждан РФ считает отношения с Белоруссией хорошими

Общество

Опрос ФОМ

Половина граждан РФ считает отношения с Белоруссией хорошими
Иван Шилов © ИА REGNUM
Белорусский флаг

Москва, 29 января 2019, 07:36 — REGNUM  Отношения России и Белоруссии считает хорошими половина граждан РФ (50%), плохими — 17%. Затруднились ответить 33% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

По мнению 17%, за последнее время отношения между двумя странами улучшились. 19% отмечают ухудшение отношений; 39% опрошенных не замечают изменений.

Улучшение отношений проявляется в том, что «ведутся переговоры, укрепляются контакты», «улучшились торгово-экономические отношения». Ухудшение отношений выражается в том, что «между лидерами двух стран есть разногласия по ряду вопросов», «нефтегазовый конфликт».

Около половины граждан РФ (47%) относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко хорошо, 6% — плохо, 40% — безразлично. Более трети граждан (34%) верят, что отношения России и Белоруссии будут улучшаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Белоруссия должна ценить оказываемую Россией кредитную поддержку. По его словам, объём кредитной помощи Минску превышает $6,5 млрд.

Подробнее: Медведев посоветовал Минску ценить помощь от Москвы

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Союзное государство России и Белоруссии
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