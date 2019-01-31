Берлин, 31 января, 2019, 11:20 — ИА Регнум. У Берлина есть несколько причин для заинтересованности в строительстве «Северного потока — 2». Прежде всего, потребность в обеспечении природным газом из-за будущего отказа Германии от угля и атома. Об этом 31 января в эфире телеканала ARD заявил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

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МИД Германии: «Северный поток — 2» будет достроен

Он напомнил, что отказаться от угля и атома Германия планирует в 2038 году.

«Нам нужно 100-процентное энергообеспечение, нам нужен природный газ на переходный период», — сказал Визе.

При этом он отметил, что Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон неоднократно призывал европейские страны отказаться от строительства «Северного потока — 2», угрожая введением санкций. Так, 12 января 2019 года американский посол в ФРГ Ричард Гренелл в письме предупредил немецкие компании о возможных ограничениях, которые может повлечь участие и поддержки строительства газопровода. Дипломат отметил, что послание является чётким выражением политической позиции США. При этом немецкие компании расценили подобные заявления как шантаж. Несколько дней спустя посол повторил угрозы в адрес партнёров по «Северному потоку — 2».

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В Германии не видят оснований для вмешательства в «Северный поток — 2»

При этом в Германии отказываться от строительства газопровода не намерены и оснований для вмешательства в процесс реализации этого проекта не видят. Напротив, в ФРГ уверены в его необходимости. Одна из причин тому — стремительное снижение собственной добычи газа в Европе на фоне растущих потребностей в этом ресурсе. По мнению экспертов, скорый отказ Германии от каменного угля спровоцирует ещё больший спрос на голубое топливо в Европе.