Вашингтон, 31 января, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Ежедневная аудитория социальной сети Facebook за год выросла на 9% — до 1,53 млрд человек. Об этом говорится в корпоративной отчетности, опубликованной одноименной компанией.

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По данным компании, в декабре 2018 года по меньшей мере 1,53 млрд пользователей хотя бы один раз в день открывали Facebook. Не реже одного раза в месяц пользуются соцсетью более 2,32 млрд человек. В обоих случаях годовой прирост аудитории составил 9%.

Кроме того, более 2,7 млрд человек по всему миру по меньшей мере раз в месяц пользуются каким-либо из сервисов Facebook, будь то Instagram, Messenger или WhatsApp. Ежедневная аудитория приложений превышает 2 млрд человек. Как сообщало ИА REGNUM, с октября по декабрь 2018 года чистая прибыль Facebook составила $6,882 млрд, что на $2,61 млрд больше, чем в аналогичный период 2017 года.

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