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Facebook собирается защитить честность выборов в Таиланде

Политика

Указанные новшества вступят в силу в середине февраля и продлятся до парламентских выборов в стране

Вашингтон, 31 января 2019, 09:01 — REGNUM  Руководство компании Facebook приняло решение ограничить показ зарубежной предвыборной рекламы в преддверии предстоящих в Таиланде выборов в парламент. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном 30 января.

Сообщается, что такой решение было принято поскольку компания Facebook считает важным сохранять честность выборного процесса,

«Мы временно расширяем применение правил, чтобы запретить зарубежную рекламу избирателей в Таиланде в преддверии выборов», — говорится в заявлении.

Ожидается, что указанные новшества вступят в силу в середине февраля и продлятся до парламентских выборов в Таиланде, которые назначены на 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что принадлежащий Facebook сервис Instagram лишил официального статуса аккаунт избранного народом Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро.

Читайте также: Instagram лишил Мадуро официального статуса?

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