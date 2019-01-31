Владивосток, 31 января, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Во Владивостоке задержан один из участников межрегиональной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия. Злоумышленник был установлен сотрудниками регионального управления ФСБ. Об этом в официальном аккаунте в Instagram сообщила антитеррористическая комиссия Приморского края.

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У подозреваемого было изъято охолощенное огнестрельное оружие с признаками переделки, специальные приспособления для конструктивной доработки оружия и боеприпасы.

«По результатам экспертиз изъятого вооружения следственными подразделениями и МВД будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по ст.ст. 222 («Незаконный оборот оружия»), 223 («Незаконное изготовление оружия») УК России», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что деятельность лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны, в том числе во Владивостоке, была пресечена сотрудниками ФСБ России в 32 регионах России.

https://www.instagram.com/p/BtSQpj5haeS/

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года сразу в нескольких регионах России была пресечена деятельность крупной преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота силовики изъяли около 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты, автоматы, пистолеты-пулемёты, винтовки и карабины, а также ручные противотанковые гранатомёты, более 30 килограммов взрывчатки, гранаты и более 10 тыс. патронов.