Пятница, 21 Сентября 2018 года
10:25:26 МСК

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока за попытку продать гранатомет

Происшествия

Мужчину задержали на проезжей части в районе Океанского проспекта

Владивосток, 21 сентября 2018, 09:31 — REGNUM  Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) задержали жителя Владивостока, который пытался продать гранатомет, сообщает пресс-служба аппарата антитеррористической комиссии Приморского края.

Отмечается, что мужчину задержали на проезжей части в районе Океанского проспекта. По месту жительства у злоумышленника обнаружили более 3 тыс. патронов и три единицы незарегистрированных оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была пресечена деятельность преступной группы, поставлявшей оружие в Краснодар из Ингушетии. Три жителя северокавказской республики задержаны и помещены под стражу. Их поймали на попытке продать партию оружия через интернет.

Читайте подробнее: Канал поставки оружия из Ингушетии перекрыли в Краснодаре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить