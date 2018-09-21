Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока за попытку продать гранатомет

Владивосток, , 09:31 — REGNUM Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) задержали жителя Владивостока, который пытался продать гранатомет, сообщает пресс-служба аппарата антитеррористической комиссии Приморского края.

Отмечается, что мужчину задержали на проезжей части в районе Океанского проспекта. По месту жительства у злоумышленника обнаружили более 3 тыс. патронов и три единицы незарегистрированных оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была пресечена деятельность преступной группы, поставлявшей оружие в Краснодар из Ингушетии. Три жителя северокавказской республики задержаны и помещены под стражу. Их поймали на попытке продать партию оружия через интернет.

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