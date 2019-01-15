Три цеха по незаконному изготовлению оружия ликвидировали в Дагестане

Махачкала, , 16:44 — REGNUM Более 2300 преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов выявлено в Дагестане в 2018 году. Кроме того, ликвидировано три подпольных цеха по изготовлению холодного и огнестрельного оружия, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе МВД республики.

Из незаконного оборота в течение года было изъято 400 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 гранатометов, один пулемет, 31 автомат, 18 винтовок и 179 пистолетов, а также 164 гранаты, почти 29 тысяч боеприпасов и 14,5 кг взрывчатых веществ.

В Дагестане продолжает действовать оперативно-профилактическая акция «Оружие-выкуп», в рамках которой гражданами предлагается добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества за денежное вознаграждение. В 2018 году было сдано три гранатомета, 14 автоматов, четыре винтовки, три карабина, 127 ружей и 47 пистолетов, а также 19 гранат, 23 кг взрывчатых веществ и свыше восьми тысяч боеприпасов.

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Напомним,ежегодно в Дагестане на выкуп оружия правительство республики выделяет 3 млн рублей. Выплаты за автомат составляют 40 тыс. рублей, за пистолет или револьвер — 30 тыс. рублей, за гладкоствольное ружье положено 3 тыс. рублей, за гранаты — по 1.5 тыс. рублей. Гражданин, добровольно сдавший оружие, освобождается от уголовной ответственности. Разумеется, если с помощью него не было совершено преступление.

В 2017 году в МВД Дагестана было сдано 165 единиц оружия различных видов. Это, по данным ведомства, позволило уменьшить количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, почти на 38% и на 54% — с применением взрывных устройств.