Москва, 31 января, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Возможность узнать индивидуальный кредитный рейтинг вместе с кредитной историей появилась у российских граждан. Соответствующие поправки в закон о кредитных историях вступили в силу 31 января.

401(K) 2012 Кредит

Речь идет о балле, высокое значение которого говорит о низких кредитных рисках. Это значение позволит клиенту банка оценить свои шансы на получение кредита. При расчете балла будет учтен уровень долговой нагрузки, наличие просрочек и возраст кредитной истории.

Получить отчет о кредитной истории можно, в частности, через портал госуслуг. Бесплатно услуга предоставляется дважды в год.

Напомним, поправки в закон «О кредитных историях» были приняты 3 августа 2018 года. Они также расширили определение договора займа и состав источников формирования кредитной истории, уточнили порядок и форму запросов о кредитных отчетах в бюро кредитных историй и сократили с пяти до трех лет срок хранения согласия субъекта кредитной истории на получение основной её части.

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