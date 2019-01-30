Среда, 30 Января 2019 года
10:22:20 МСК

Около 80% жителей России имеют высокий кредитный рейтинг

Экономика

Данные Объединенного кредитного бюро

Москва, 30 января 2019, 10:20 — REGNUM  Большинство жителей России (60,6 млн человек) имеют высокий кредитный рейтинг имеют, это 78% всего населения страны. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Низкий кредитный рейтинг имеют 9,8 млн российских граждан (13% вего населения страны, средний — 4 млн человек (9%).

Высокий кредитный рейтинг у жителей Москвы (84%), Чукотки и Рязанской области — по 83%.

Низкий уровень — среди жителей Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области — по 18%.

Читайте также: Всемирный банк обеспокоен ростом закредитованности граждан РФ — Le Figaro

Как сообщало ИА REGNUM, в России значительно выросла доля граждан, пользующихся различными кредитными продуктами. Так, за последний год какой-либо кредит брали 56% опрошенных.

Ранее на эту тему: Более половины жителей России брали кредиты за последний год

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Потребительское кредитование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить