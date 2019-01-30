Около 80% жителей России имеют высокий кредитный рейтинг

Москва, , 10:20 — REGNUM Большинство жителей России (60,6 млн человек) имеют высокий кредитный рейтинг имеют, это 78% всего населения страны. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Низкий кредитный рейтинг имеют 9,8 млн российских граждан (13% вего населения страны, средний — 4 млн человек (9%).

Высокий кредитный рейтинг у жителей Москвы (84%), Чукотки и Рязанской области — по 83%.

Низкий уровень — среди жителей Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области — по 18%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России значительно выросла доля граждан, пользующихся различными кредитными продуктами. Так, за последний год какой-либо кредит брали 56% опрошенных.

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