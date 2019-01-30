Санкт-Петербург, 30 января, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Заместителю главы правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олегу Ковалю предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Причем, следствие считает его организатором этого преступления.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Олег Коваль свою вину не признаёт, сообщили 30 января в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Там отметили, что сегодня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания Олега Коваля на 72 часа по ходатайству стороны защиты.

«Срок дан адвокату для сбора документов, подтверждающих возможность избрания более мягкой меры», — уточнили в судебной пресс-службе.

По предъявленному обвинению Ковалю грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Коваль был задержан в Петербурге утром 29 января. Обыски прошли в его квартире и служебном кабинете.

В правительстве Ленобласти Коваль курирует комитет по ЖКХ, комитет по ТЭК и комитет государственного жилищного надзора и контроля.

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По имеющимся данным, чиновнику инкриминируются преступные деяния, совершенные до прихода его на должность в правительстве Ленобласти. По данным источников и СМИ, они связаны с периодом его работы в дочерней структуре «Газпрома».

В 2009—2014 гг. Коваль работал заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение».