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Задержание чиновника Ленобласти может быть связано с его бизнес-партнерами

Политика

Речь идет о деятельности строительной компании

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 29 января 2019, 11:14 — REGNUM  Задержание заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олега Коваля связано с деятельностью строительной компании «Блок-монолит» по контрактам Газпрома в Вологодской области. Об этом ИА REGNUM сообщил 29 января информированный источник.

Напомним, как стало известно, Коваль был задержан у себя дома, он находился в краткосрочном отпуске. О каких-либо следственных действиях в офисе Коваля в областном правительстве пока ничего не известно, сказал ИА REGNUM источник в областной администрации.

В 2009—2014 гг. Коваль работал заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение».

Как сообщало в 2016 году издание «47news», «формально к «Блок-монолит» чиновник не имеет никакого отношения. Если не обращать внимания, что владелец фирмы <…> является его давним бизнес-партнёром».

Эта компания получала подряды на капремонт домов в Ленобласти.

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