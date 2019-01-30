Вашингтон, 30 января, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В соцсетях обсуждают девушку из США по имени Габриэль Рейлли, которая настолько боялась потерять наушники Apple AirPods, что придумала необычный способ избежать этой неприятности. Об этом 29 января сообщил портал BuzzFeed.

FloTV Apple AirPods

https://twitter.com/bloodorgy/status/1089145306812465152

Габриэль взяла старое украшение с цепочкой и, разобрав его, сделала из AirPods сережки. При этом она сделала украшения разборными: наушники можно отсоединить от сережек и поставить на зарядку. Не всем пришлась по вкусу эстетическая сторона решения, но многие пользователи сети отметили смекалку девушки.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что певица из США Келси Картер удивила поклонников тем, что набила себе на щеку татуировку в виде лица участника музыкальной группы One Direction Гарри Стайлса. При этом пользователям сети показалось, что тату-версия Стайлса не похожа на него самого.