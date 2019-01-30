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Фанаты Mortal Combat 11 просят добавить в игру Шегги из «Скуби-Ду»

Общество

Соответствующую петицию подписали уже более 200 тыс. человек

Вашингтон, 30 января 2019, 12:07 — REGNUM  Поклонники серии игр Mortal Combat опубликовали в сети петицию, в которой они попросили разработчиков игры добавить в её 11 часть Шегги из мультсериала «Скуби-Ду». Об этом 29 января сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1090325219493982208

Стоит отметить, что на момент написания этой заметки петицию подписали уже более 200 тыс. человек. Причиной её появления стал интернет-мем про Шегги, в одном из видеороликов он предстает в образе бойца и даёт отпор банде байкеров.

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Напомним, мем появился в сети ещё в 2017 году, когда на YouTube-канале пользователя Midya было опубликовано видео, в котором автор соединил фрагмент мультфильма «Скуби-Ду» с музыкой из аниме-сериала Dragon Ball Super.

Читайте ранее в этом сюжете: Как появился мем с супергероем Шэгги из «Скуби-Ду»?

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