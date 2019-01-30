Алтайский край, 8 июня, 2009, 08:35 — ИА Регнум. Следствие решило, что банкир из Барнаула Александр Дьяков, который в прошлом был директором барнаульского филиала ОАО "ИМПЭКСБАНК" и в последнее время работал в должности руководителя регионального проекта " Связь-банка ", убил себя сам. Об этом сегодня, 8 июня, пишет газета "Ваше дело" со ссылкой на следователя СУСК при прокуратуре РФ по Алтайскому краю Марина Платонова.

По словам госпожи Платоновой, 2 июня было принято решение о закрытии уголовного дела, возбужденного по факту гибели Александра Дьякова. Основанием для такого решения послужило то, что г-н Дьяков не имел врагов, нож был найден рядом с трупом, следов присутствия другого человека в автомобиле не найдено, а сам банкир незадолго до смерти находился в депрессивном состоянии.

"Ваше дело" отмечает, что еще неделей ранее следствие не могло определиться с ключевой версией о причине смерти Александра Дьякова. Предварительное расследование было продлено до июля. По словам Марины Платоновой, требовалось провести ряд повторных экспертиз. "Необходимо выяснить, носит причина гибели банкира криминальный характер или же это было самоубийство. В заключении медицинской экспертизы говорится о том, что повреждения, обнаруженные на теле Дьякова, доступны для причинения собственной рукой или рукой постороннего. Поэтому требуется назначение комиссионной экспертизы", - сказала госпожа Платонова накануне. На данный момент постановление о прекращении дела направлено прокурору Центрального района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, 29 марта 2009 года Александр Дьяков с перерезанными венами и горлом был найден в своей машине. Она находилась в лесополосе пригорода Барнаула.