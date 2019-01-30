Белгород, 30 января, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра Белгорода состоялось 29 января. Как сообщила пресс-служба мэрии, к ранее утверждённым представителям городского совета депутатов присоединились члены комитета, одобренные областным правительством.

Лобачев Владимир Белгородская крепость. XVII век. Реконструкция А. И. Ильина.

Председателем комиссии избрали депутата облдумы, председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Фёдора Сулима. Его заместителем стала депутат горсовета, проректор по правовым вопросам Белгородского университета кооперации, экономики и права Оксана Владимирова. Председатель Совета БООО ветеранов войны, труда, ВС правоохранительных органов Наталья Звягинцева избрана секретарём комиссии.

Счетную комиссию возглавил художественный руководитель БГАДТ им. М. С. Щепкина Виталий Слободчук. В состав комиссии также вошли заместитель начальника департамента — начальник управления государственной службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики области Нина Иванова и заместитель руководителя администрации губернатора — начальник контрольного управления Елена Долманова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты назначили конкурс на замещение должности главы администрации города Белгорода на 12 марта. Вакансия в мэрии образовалась, когда Константин Полежаев, занимавший эту должность с 2015 года, ушёл в отставку.

Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области — начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства. Он сменил на посту Юрия Галдуна, который, в свою очередь, был назначен первым заместителем главы администрации Белгорода, в до проведения конкурса — временно исполняющим обязанности мэра.