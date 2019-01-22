Нового мэра Белгорода депутаты выберут 12 марта

Белгород, , 14:08 — REGNUM Новый конкурс на замещение должности главы администрации Белгорода пройдёт 12 марта. Такое решение приняли депутаты Белгородского городского совета на внеочередном заседании 21 января.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Константин Полежаев, занимавший пост мэра с 2015 года, ушёл в отставку и сразу был назначен заместителем губернатора Белгородской области — начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Конкурсная комиссия по назначению нового мэра Белгорода будет наполовину состоять из представителей городского совета и наполовину — из представителей губернатора.

Депутаты собираются включить в состав комиссии депутата, проректора по правовым вопросам БУКЭП Оксану Владимирову, председателя совета Белгородской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Наталью Звягинцеву, а также почетного гражданина Белгорода, художественного руководителя БГАДТ им. М. С. Щепкина Виталия Слободчука.