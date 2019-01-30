Москва, 30 января, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Компания Hobby World завершила краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск журнала «Мир фантастики». За время кампании было собрано более пяти миллионов рублей, сообщается на странице проекта на сервисе CrowdRepublic.

kconcha Журналы

Первый номер выйдет в феврале 2019 года. Стандартные номера «Мира фантастики» будут состоять из 112 страниц, а раз в четыре месяца будут выходить расширенные номера в твёрдой обложке. Результат в пять миллионов рублей был достигнут за один месяц, что стало рекордом по сбору средств на печатные издания.

Напомним, что в октябре 2018-го года на выставке «Игромир» стало известно о закрытии печатных версий журналов «Игромания» и «Мир Фантастики». Спустя месяц компания Hobby World выкупила «Мир фантастики» и запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств.

Читайте также: Почему геймерские бумажные журналы превращаются в макулатуру?