Тематической периодике в России пришёл конец?

Алёна Соколова, , 20:02 — REGNUM

Мир бумажных тиражей журналов стремительно редеет: если глянец еще присутствует на полках, то тематические журналы давно перетекают в онлайн-формат. Так, декабрьские номера двух легендарных журналов — «Мир фантастики» и «Игромания», — оказываются последними, существующими в печатном виде. Это не значит, что проекты закрываются: создатели изданий обещают, что новые материалы будут появляться в том же объеме, только на их интернет-порталах.

Можно было бы сказать, что эпоха уходит: несмотря на существующие другие геймерские журналы, «Игромания» была самой популярной; а «Мир фантастики» и вовсе не имел массовых аналогов, вбирая в себя все прелести гик-культуры: книжные рецензии, истории о конвентах, настольных играх, фильмах.

Переход к онлайн-выпускам — не внезапное, а, скорее, закономерное решение. Чтобы убедиться в этом, разберем само понятие «гик», которым нынче крестят любую встречную-поперечную область молодежной культуры. Но такое отношение ошибочно. И вот почему.

Geek (гик) — человек, который разбирается в науке и высоких технологиях. Этимология термина прошла длинный путь: созвучные в лексиконах многих народов слова обозначали эксцентричность, сумасбродство, дурачество. В США с 20-х годов «гиками» звали людей, выступающих на народных ярмарках: обычно они выполняли несложные, но безумные трюки — поедали тараканов, например, или обмазывались навозом. С информационным прогрессом гиками стали звать тех, кто излишне увлекался новыми гаджетами; обычно нелюдимых фанатиков. Вот здесь линия сделала лихой поворот и «фанатичность» гика определила новое значение понятия — так стали называть людей, принадлежащих к какому-либо «фандому» — имеющих некое сильное увлечение в области поп-культуры. Чаще всего это были комиксы, компьютерные игры или сериалы.

Одним из ключевых явлений для гик-культуры стал выход «Звездных войн» — невероятной космической саги Джорджа Лукаса. Поскольку в 70-х годах к любой фантастике относились предвзято, чуть ли не как к беллетристике, — что поддерживало в образе «гика» своеобразного безумца, — приключениям Люка Скайуокера предстояло пройти длинный путь и преломить отношение нескольких поколений. Впервые попав в категорию «популярное», «Звездные войны» открыли для всех гиков ворота в общество: теперь это были не просто ненормальные фрики, а люди, поддерживающие общепризнанный тренд.

Логично предположить, что для людей, увлеченных техникой, бумажные издания становятся атавизмом: поэтому переход от печати к публикациям в сети вполне закономерен и для «Мира Фантастики», и для «Игромании». То, что они дотянули до 2018 года — уже подвиг, поскольку скудный список российской компьютерной периодики и еще более скудный (существующий ли вообще?) формат журналов о фэнтези редеет на глазах: выживают только малотиражные издания, чаще — узконаправленные.

Действительно, кто сейчас будет читать периодику, выходящую раз в месяц, если можно знакомиться со свежими новостями каждый день с помощью социальных сетей? Мы наблюдаем буквально переворот в СМИ: газеты перестают выполнять информационную функцию, превращаясь в макулатуру, как бы не прискорбно это было осознавать.

«Игромания» была основана в 1997 году, «МФ» — в 2003. Оба проекта принадлежали издательскому дому «ТехноМир» (позже реорганизованному в «Игромедиа»), и оба прекращают свое издание в 2018 году. Декабрьские номера будут последними печатными журналами в продаже. Мы попросили главных редакторов проектов прокомментировать эту ситуацию.

Как ваша команда пришла к идее прекращения издания «бумажных» выпусков?

Сергей Серебрянский («Мир Фантастики»): В целом печатное издание давно уже не приносило какой-то особой прибыли. В последние годы, несмотря на сокращение расходов, журнал едва выходил в ноль. Но мы продолжали выпускать его для преданных фанатов.

Закрыть журнал мы решили одновременно с «Игроманией», которая тоже подошла к точке, когда выпуск печатной версии перестал быть выгодным.

Оба журнала выходили в одном ИД, и выпуск одного журнала был бы совсем экономически нецелесообразным.

Родион Ильин («Игромания»): Разговоры о прекращении выпуска печатных версий «Игромании» и «Мира фантастики» поднимались последние полтора года. Уже довольно давно «принт» стал для нас исключительно имиджевым продуктом. Время печатной прессы прошло — нравится нам это или нет, хотим мы того или нет. Запросы аудитории меняются, меняется рынок классических медиа — меняемся и мы, чтобы оставаться в тренде. Сегодня у аудитории фокус на «цифру».

Почему журнал закрывается и закрывается ли? В каком формате теперь будут производиться выпуски?

Сергей Серебрянский («Мир Фантастики»): Частично уже ответил на вопрос выше. Хотя мы признаём, что бумага уже не актуальна, мы любим этот формат так же, как и наши читатели, и старались делать журнал ценным и неустаревающим.

Родион Ильин («Игромания»): Мы прекращаем выпуск печатных версий «Игромании» и «Мира фантастики». Только это, подробнее мы рассказывали тут. Оба наших издания переходят в онлайн. Читайте нас на наших сайтах (www.igromania.ru и www.mirf.ru), смотрите на YouTube-канале и Twitch-канале. Еще у нас работают целые сети, прошу прощения за тавтологию, в разных социальных сетях и мессенджерах.

Еще могу сказать следующее: зачастую нам приходилось придерживать эксклюзивные материалы для журналов, которые, понятное дело, «выходят в свет» с задержкой (верстка — печать — дистрибуция). Больше нет этого лага, весь контент оперативно публикуется на цифровых площадках.

Какие у вашего проекта планы на будущее? Стартуют ли какие-нибудь новые форматы? Чего нам ждать от журналов?

Сергей Серебрянский («Мир Фантастики»): Про будущее пока сказать не готов, оно ещё в движении.

Родион Ильин («Игромания»): Разумеется! Вся команда в сборе, мы работаем ежедневно, 24/7, чтобы становиться лучше, больше, современнее, популярнее. Новые форматы? Куда же без них: от классических публикаций до интерактива с аудиторией — чего у нас только нет! Наша цель, чтобы человек, увлекающийся играми и популярной культурой (а это еще и кино, косплей, комиксы, настольные игры и прочая и прочая), просыпался, проводил свой день и, условно говоря, засыпал с «Игроманией».

Его день начинается с «Игромании утром», нашего ток-шоу на Twitch-канале, за чашечкой утреннего кофе перед выходом на работу или учебу. Продолжается за чтением горячей рецензии на ожидаемую игровую новинку на нашем сайте — на смартфоне в метро или автобусе по пути на работу или учебу. Во время перерыва на обед отлично зайдет свежеопубликованный видеорепортаж с одной из мировых игровых выставок на нашем YouTube-канале (кстати, я пишу эти строки из аэропорта — мы активно освещали киберспортивный турнир DreamHack и Hi-Rez Expo в Атланте, США). Ну, а вечером увлеченный человек непременно «позалипает» в социалках, где обнаружит десятки постов о его любимых игровых проектах.

И так далее и тому подобное… Это лишь крохотная зарисовка.

Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о гик-индустрии в России. Какое оно, это направление? Сильно ли меняется, в чем его главная ценность?

Сергей Серебрянский («Мир Фантастики»): Гик-движение сильно выросло в последние годы — сейчас почти нет проблемы найти на русском любой комикс, настольный хит, ролевую игру. Наши косплееры регулярно становятся призёрами на зарубежных фестах.

Но, как мне кажется, количество переводной продукции всё ещё значительно превосходит отечественную — например, отечественная комикс-индустрия до сих пор не может совершить качественный прорыв (разве что издательство Bubble приближается к этой цели), чтобы вырваться из мелкотиражного самиздата. А главная ценность, на мой взгляд, всё та же: дружить с теми, кто разделяет твои увлечения — здорово!

Родион Ильин («Игромания»): У меня встречный вопрос: что есть гик-культура в вашем понимании? Невозможно отстраняться от современных тенденций и технологий. Все в той или иной степени мы становимся гиками. Технологии и массовая поп-культура окружают каждого из нас. А впитывать её или держаться в стороне — точнее, думать, что держишься в стороне, — личное дело каждого.

4 kconcha Журналы

Прогресс, как видите, не стоит на месте: мы все плотнее срастаемся с экраном. Что исчезнет следующим — телевидение? Радио? И, главное, как наши дети, наши внуки, будут относиться к бумажным СМИ? Скоро ли падет глянец, или его ждет другая судьба?

Одним словом, время нас ждет интересное: переворачивающее, изменчивое. Надеемся, что вышедшие из печати журналы будут долго и качественно радовать нас в сети.

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