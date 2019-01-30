Москва, 30 января, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В зале заседаний Совфеда арестован сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, арест был произведен в закрытом для СМИ режиме.

Parlament09.ru Рауф Арашуков

Об аресте сенатора сообщил источник в верхней палате парламента.

«Арестован Арашуков», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Совфеде объяснили закрытый режим заседания «организационными вопросами».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Рауф Арашуков стал фигурантом уголовного дела. Его возбудили правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов.

Сенатор якобы подделал вид на жительство, выданный властями этой страны. Он исправил дату окончания действия документа — с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года, для того чтобы попасть в Совет Федерации. Сенатором Арашуков стал 18 сентября 2016 года. А в соответствии с законом о статусе члена Совета Федерации он не может быть резидентом другого государства.

Махинация с видом на жительство была нужна Арашукову, как считает депутат городского совета города Черкесска Руслан Карданов, который направил депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае, чтобы занять кресло в Совфеде.

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Кроме того, имя Рауфа Арашукова упоминалось в связи с расследованием убийства советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Преступление было совершено 12 мая 2010 года. Однако убийцы до сих пор не найдены. Задержанные по подозрению в убийстве в своих показаниях утверждают, что им заказал это преступление сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

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