Токио, 30 января, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Япония настаивает на том, что суверенитет страны распространяется и на северные территории (южные Курильские острова), заявил 30 января японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Северные территории — это территории, на которые распространяется наш суверенитет, — заявил Абэ во время выступления в нижней палате парламента. — Изменений в этой позиции нет».

Он добавил, что позиция Токио заключается в том, чтобы «определить принадлежность четырех островов» и на этой основе заключить мирный договор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии с упорством пытаются добиться от российских властей отторжения в пользу Токио части Сахалинской области — как минимум четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи (группа из 22 малых островов), а также исключительной экономической зоны вокруг этих островов.

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