Москва, 30 января, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Основным фактором влияния на российскую валюту остается конъюнктура нефтяного рынка. Накануне на фоне восстановления нефтяных цен от уровня $59,40 за баррель до отметки $61,50 за баррель курс доллара на Московской бирже снизился на 50 коп., от 66,40 руб. до 65,90 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Текущая неделя насыщена экономическими и монетарными новостями и событиями. И уже в начале недели волатильность повысилась. Сегодня, 30 января, вечером будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке», — напомнил эксперт.

Как ожидается, никаких изменений от текущего диапазона 2,0−2,5% не произойдет. Но в фокусе внимания будет содержание сопроводительного заявления и последующие заявления главы американского регулятора Джерома Пауэлла.

«Динамика доллара на международном валютном рынке Forex найдет отражение и на стоимости американской валюты против российского рубля. 30 января в течение дня цена не сильно отклонится от текущих значений в районе 66 руб. Вечером после публикации решений ФРС можно ожидать более выраженные импульсы», — полагает Егоров.

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