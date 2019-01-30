Владивосток, 30 января, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Буквально через 15 дней закончится приём предложений от жителей России для проекта «Национальная программа развития Дальнего Востока» на сайте дв2025.рф. Так, на сегодняшний день зарегистрировалось 20 027 человек, на голосование поступило 6721 предложение по улучшению жизни в макрорегионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kuhnmi Петропавловск-Камчатский

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Как ни странно, большое количество предложений идёт от регионов-новичков: Забайкальского края и Бурятии. А вот Приморье, Еврейская атономная область и Сахалин не слишком торопятся озвучивать свои пожелания в нацпрограмму ДФО.

Очень активны жители Якутии и Хабаровского края. Немало предложений и от амурчан.

Безусловно, люди пишут обо всём, и не всегда это амбициозные, прорывные и разные там масштабно-опережающие, с мультипликативным эффектом проекты. Жители России чаще всего предлагают обычные, жизненно важные для них вещи: построить дорогу, открыть детский сад, получать качественную медицинскую помощь, обеспечить работой и достойной зарплатой, на которую можно купить квартиру или хотя бы, не задыхаясь, платить ипотеку:

«Велосипед уже изобретён. Необходимо установить РЕАЛЬНЫЕ льготы, гарантии и компенсации (не те, которые номинально существуют сегодня) для проживающих и работающих на ДВ граждан РФ», — пишет Татьяна Рябинина.

А ещё жители Дальнего Востока хотят чаще видеть родных, живущих в другой части России, путешествовать всей семьёй, показывать детям свою богатую страну… А для этого нужны круглогодичные доступные билеты, а главное — деньги на них.

Предложение, которое набрало больше всего «лайков» (638) на сайте, от Николая Тарасова: строительство аэровокзала в городе Среднеколымск.

«В летнее время авиасообщение является единственным доступным способом перемещения граждан как внутри района, так и до регионального центра г. Якутска. Аэровокзал размещается в здании 1973 года постройки. Строительство нового здания приостановлено с 2012 г.».

Пожелание хабаровчанина Алексея Миненко об индексации тарифов ЖКХ из федерального бюджета нашло одобрение у 602 пользователей:

«Установить экономически обоснованный тариф на коммунальные ресурсы и на жилищные услуги для управляющих компаний и ТСЖ, обеспечивающий безопасные и комфортные условия проживания с частичной компенсацией затрат из федерального бюджета».

Что ещё хотят видеть дальневосточники в нацпрограмме:

Республика Бурятия

Электричка на участке Мысовая — Слюдянка

Жизненно необходимо восстановить движение электрички на участке ст. Мысовая (Бурятия, Кабанский район) — г. Слюдянка (Иркутская область), которое было прекращено в 2014 году. Необходимо вернуть транспортную доступность для жителей Танхойского поселения и других населённых пунктов на этом дорожном участке к больницам, аптекам, школам, детским садам и пр. Электричка — это важное звено для улучшения качества жизни местного населения на восточном берегу озера Байкал, а также необходимое средство передвижения для постоянно возрастающего числа туристов — Шелест Евгения.

Забайкальский край

Музыкальные остановки

Создание музыкальных остановок общественного транспорта и аудиотрансляция классической музыки с краткой информацией о композиторах, художниках и писателях в общественном транспорте — Забайкальская краевая филармония.

Кстати, масса от забайкальцев предложений не по «хлебу», а именно по «зрелищу». Много «лайков» собирают просьбы открыть, построить, отремонтировать дома культуры, спортивные комплексы. А ещё жители сёл этого региона пишут об отсутствии сотовой связи, пожарного поста и водокачки.

Приморский край

Сделать господдержку ипотеки для госслужащих и бюджетников, проживающих в городе Владивостоке, доступной

Существует программа господдержки ипотеки для работников бюджетной сферы и госслужащих, позволяющая снизить ставку по ипотеке на 2−3%. Но для участия в программе существует ряд ограничений. Одно из таких не позволяет участвовать в данной программе жителям Владивостока. Для участия в программе стоимость квадратного метра жилья не должна превышать 80 тыс. руб., что является невозможным, поскольку практически минимальная стоимость квадратного жилья во Владивостоке составляет не менее 100 тыс.руб., а средняя значительно превышает 100 тыс. руб. Предложение: увеличить стоимость квадратного метра до реальной рыночной стоимости, а также позволить рефинансирование для тех, кто взял ипотеку раньше, чем возникла программа — Плужникова Юлия.

Хабаровский край

Меры повышения рождаемости на ДВ

Повысить заработную плату, повысить пособия на детей, пересмотреть порядок выплаты пособия по уходу за ребенком (в размере 100% от среднего заработка), предоставить более лояльные условия для получения льгот для семей с детьми или неполных семей, строить большее количество жилья для молодых семей, сделать бесплатными секции для занятий детей — Щербакова Юлия.

Весь Дальневосточный федеральный округ

Разработать на федеральном уровне программу развития библиотек с целью автоматизации библиотечно-информационного пространства, оснащения библиотек современным оборудованием, литературой, книгообменниками — Цымпилова Татьяна.

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Как сообщало ИА REGNUM , жители регионов Дальнего Востока и России в целом проявляют активность и оставляют свои предложения, пожелания на сайте дв2025.рф. Безусловно, наибольший интерес для экспертов и научного сообщества представляют предложения дальневосточников. Им лучше известно о проблемах в своих регионах — люди могут обозначить конкретные способны, пути решения.

Ключевыми направлениями нацпрограммы должны стать развитие всего комплекса социальной сферы, высокие темпы экономики и производства, науки.

Звучат просьбы разного характера, но все они направлены на действительно улучшение жизни дальневосточников. Так, людям важны ремонт и строительство школ и детских садов, доступная ипотека и приемлемые коммунальные тарифы, доступные авиаперелёты, инфраструктура, продвижение туризма, повышение заработной платы, строительство мостов и дорог, приток кадров в здравоохранение и образование, налоговые льготы и др.

А главное, чего люди просят: поддержать ныне существующее население Дальнего Востока.

«Самым главным капиталом, для любого развития, являются люди! Люди трудоспособного возраста, которые, как показала статистика, массово уезжают с ДВ. Поддержать трудоспособное население льготными ипотеками, льготным проездом. Удерживать людей», — предлагает Малинин Игорь.