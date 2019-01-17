Более 1800 предложений поступило по развитию Дальнего Востока

Владивосток, , 05:46 — REGNUM На сайте онлай-проекта дв2025. рф Минвостокразвития зарегистрировалось уже 4834 пользователя. В рамках проекта «Национальная программа развития Дальнего Востока» поступили 1838 предложений от жителей России. Согласно поручению Владимира Путина по итогам IV Восточного форума программу должны сформировать до 1 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители разных регионов Дальнего Востока проявляют активность и оставляют свои предложения, пожелания на сайте дв2025.рф. Безусловно, наибольший интерес для экспертов и научного сообщества представляют предложения дальневосточников. Им лучше известно о проблемах в своих регионах — люди могут обозначить конкретные способны, пути решения.

Ключевыми направлениями нацпрограммы должны стать развитие всего комплекса социальной сферы, высокие темпы экономики и производства, науки.

В предложениях по развитию Дальнего Востока звучат просьбы разного характера, но все они направлены на действительно улучшение жизни дальневосточников. Так, людям важны ремонт и строительство школ и детских садов, доступная ипотека и приемлемые коммунальные тарифы, доступные авиаперелёты, инфраструктура, продвижение туризма, повышение заработной платы, строительство мостов и дорог, приток кадров в здравоохранение и образование, налоговые льготы и др.

Сахалинская область

Сделать по-настоящему доступным жильё

На Сахалине очень дорогое жилье. Купить его практически не реально. Молодежь берет ипотеку в Сбере, т.к. дождаться квартиры в арендном доме или получить ипотеку в Сахалинском ипотечном агентстве — какая-то утопия. Зарплаты низкие. Молодежь помыкается и уезжает — Жуперина Анна.

Забайкальский край

Газификация Забайкалья

Хватит топить дровами! Сколько газа уходит за границу, а жители Дальнего Востока и Забайкалья о нём могут только мечтать. Может быть наступит тот момент, когда мы будем гордиться тем, что живём в Забайкалье, а не бежать отсюда куда-нибудь — Литвинова Лидия.

Магаданская область

Дополнительные гарантии для молодежи при трудоустройстве

Вернуть правовую норму, предусматривающую выплату молодежи (в возрасте до 30 лет) процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в РКС и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы — Приходько Елена.

Дальний Восток

Как преодолеть отток населения с Дальнего Востока

Необходимо вспомнить экономические рычаги во время строительства БАМа. Выплачивался северный коэффициент, который с годами рос, становился больше, максимальная цифра 70%. Один раз в 2 года, бесплатный перелёт в любой край России — Курочкина Марина.

Еврейская автономная область

Просим помощи в ремонте нашего театра юного зрителя — Гуменная Ирина.

Камчатский край

Программу «Дальневосточный гектар» осуществлять в Камчатском крае в рамках зеленой экономики с учетом экологичности проектов. Нельзя позволить грязным технологиям найти пристанище в уникальном регионе — Сергей Конин.

Хабаровский край

Реальное снижение ипотечных процентов, а не на бумаге

Снизить проценты по ипотеки с 12% до 5−6% это реально для бюджета семей Дальнего Востока. Молодые семьи вынуждены снимать жилье вместо его приобретения и обустраивания собственного семейного очага — а это Великая Российская ценность — Семья!!! — Шулепов Борис.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе проекта определятся приоритетные направления программы, а затем будет сформирован рейтинг приоритетных проектов для каждого дальневосточного региона.

«В дальнейшем пройдет голосование также по поступившим предложениям с целью определения наиболее актуальных и востребованных мер поддержки дальневосточников и мероприятий по повышения качества жизни в регионах», — пояснили в Минвостокразвития.